Операторы БПЛА ликвидировали натовскую артиллерийскую систему М-777

На всех стратегически важных направлениях день за днем наши бойцы теснят врага всё дальше на запад. Надежную огневую поддержку в ходе наступления штурмовым отрядам оказывает авиация и артиллерия.

На кадрах - сверхманевренные истребители Су-35. Они работают в тактической группе, обеспечивая прикрытие вертолетам при нанесении ракетных ударов по опорным пунктам ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Без промаха бьют расчеты РСЗО "Град". В районе Гуляйполя залповым огнем накрыли район расположения боевиков, лишив противника возможности удерживать занятые рубежи.

Точечные удары по позициям врага наносят операторы БПЛА. В этот раз они ликвидировали натовскую артиллерийскую систему М-777. Обеспечив передовым отрядам свободное продвижение в глубину обороны противника на Запорожском направлении.