Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества и отваги наших бойцов в зоне СВО. Младший лейтенант Халид Шахтемиров во время штурма опорного пункта ВСУ под плотным обстрелом и атаками ударных дронов грамотно организовал наступление наших бойцов, которые нанесли по врагу сокрушительный удар и прорвали линию обороны. Задача выполнена успешно без потерь среди личного состава.

Рядовой Максим Березин, действуя в составе миномётного расчёта, оказывал огневую поддержку наступающим подразделениям и подвергся атаке вражеских ударных дронов. Проявляя мужество, он лично уничтожил три беспилотника и не допустил потерь среди личного состава.