Зверски избитая любовником Анжелика Тартанова потеряла память: модель забыла даже 16-летнего сына

Модель из Краснодара Анжелика Тартанова пропала в конце ноября в Москве. 33-летняя девушка перестала отвечать на сообщения близких и исчезла из соцсетей.

Последние пару лет Анжелика жила в столице. Она снималась для модных журналов, ходила на кастинги, старалась влиться в светское общество. Недавно у Анжелики появился обеспеченный ухажер. Модель много рассказывала о парне родным, но никогда не показывала его фото, хотя они жили вместе.

После исчезновения Тартановой ее родственники предположили, что девушка могла стать жертвой парня. Анжелика не раз жаловалась на его ревнивый характер, а за несколько дней до пропажи модель рассталась с ухажером. Когда подруги пришли проверить квартиру Анжелики, то обнаружили там только полусобранные чемоданы на полу и паспорт.

Девушку искали две недели, и в итоге обнаружили в одной из московских больниц. Несколько дней Тартанова провела в реанимации без сознания, но сейчас она пришла в себя.

"Она пережила две трепанации черепа, галлюцинации, судороги и потерю памяти — настолько глубокую, что Анжелика даже не помнит о существовании своих родителей и собственного сына-подростка", —сообщает Телеграм-канал Mash.

Состояние модели стабилизировалось, ее готовят к переводу в реабилитационный центр. Специалисты будут пытаться вернуть ей память, но прогнозов врачи не дают.

При этом Анжелика, как только пришла в себя, смогла сказать, что ее избил бывший возлюбленный по имени Дмитрий. Мужчина объявлен в розыск.