Кремль опроверг получение новых предложений США по Украине

Российская сторона пока не получала ничего нового от Соединенных Штатов в контексте обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал в четверг, 11 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, которого цитирует "Интерфакс", в настоящее время американские власти "работают с украинской стороной".

Москве пока ничего нового в связи с этим не поступало, рассказал Дмитрий Песков.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа представила американской стороне свои предложения относительно территориальных уступок Украины. Их содержание политик не раскрыл, отметив лишь, что "европейцы со своими собственными интересами также должны быть услышаны".

Между тем источники утверждают, что из мирного плана США исчезло требование о выводе российских войск. Предполагается, что армия ВС России останется у восточной границы демилитаризованной зоны, а саму эту область международное сообщество признает российской территорией.