Россию связывает с Индией и Китаем множество проектов в различных сферах. Об этом напомнил в четверг, 11 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, нашими государствами реализуется "целый ряд совместных проектов, больших интеграций, в рамках которых мы взаимодействуем".

Дмитрий Песков напомнил про отношения привилегированного стратегического партнерства, которые объединяют Россию с Индией и с Китаем: "Конечно, это наши партнеры, наши друзья" (цитаты по РИА Новости).

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что экономика стран Востока и Глобального юга развивается более значительными темпами, нежели экономика западных государств. С учетом этого разворот России в указанном направлении случился "даже не из-за того, что происходит на украинском направлении, а естественным путем".

Появление новых могущественных игроков на международной арене признали и Соединенные Штаты. Там прозвучала инициатива создания альтернативы "Большой семерке" (G7), в которой участвовали бы Россия, Китай и Индия. Источники рассказали, что новый формат может получить название Core 5 ("Ключевая пятерка").