Борющаяся с раком Маргарита Симоньян: "Я перепробовала все уже"

После смерти мужа Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян столкнулась с новым испытанием. У журналистки обнаружили рак. Глава RT уже перенесла операцию и проходит химиотерапию.

Из-за лечения телеведущая лишилась волос, многое ей дается с трудом — "ноги немножко не держат, боли везде". Самые тяжелые моменты, как призналась Симоньян, приходятся на первое время после химии.

"Опасно падают показатели крови или желудок с пищеводом сходят с ума из-за повреждений слизистой", — поделилась Маргарита.

Журналистку измучила постоянная изжога. Симоньян посетовала, что от этой напасти ей ничего не помогает. "Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии", — тут же добавила она.

Поклонники поспешили поделиться с Маргаритой своими способами борьбы с изжогой. Одна из подписчиц перечислила популярные препараты от симптомов изжоги и даже рекомендовала больной раком журналистке лечиться ромашкой. "Изжога может быть не только от повреждения слизистой желудка, но и от желчного, так как вся химия проходит через него. Попейте слабый раствор ромашки, не насыщенный, просто как чай", — оставила комментарий поклонница Симоньян.

Маргарита решила ответить на этот совет. Глава RT призналась, что все это уже пробовала, но эффекта нет. "Дорогая, если бы мне помогали рени, омезы и прочие альфазоксы, я жила бы в другом мире. Я перепробовала все уже", — написала Маргарита в своем блоге.