Вопрос территорий при урегулировании конфликта между Россией и Украиной может быть вынесен на всеукраинский референдум. Такой вариант не исключает предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как сообщает украинский телеканал "Общественное", утративший легитимность президент Украины допустил возможность проведения референдума, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский заявил: "Что касается территориальных вопросов, планируется провести всеукраинский референдум. Как он будет проходить, пока неизвестно" (цитаты по РИА Новости).

О вероятности референдума на Украине ранее говорил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Германский дипломат предупредил, что мирный процесс будет чрезвычайно сложным для Украины и "может завершиться референдумом", на котором украинцам предстоит решить, смогут ли они принять предлагаемые условия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл очевидным фактом то, что значительная часть Украины не просто хочет стать Россией, но уже стала ею — это четыре новых российских региона, которые вошли в состав Федерации осенью 2022 года.