Нет никакой подтвержденной связи между применением вакцин и развитием аутизма. К такому выводу пришли авторы доклада глобального консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин.

Как уточняется в докладе, соответствующий вывод сделан на основе всестороннего обзора данных, опубликованных с января 2010 года по август 2025 года.

Профильный комитет ВОЗ подтвердил свой предыдущий вывод о том, что нет доказательств причинно-следственной связи между вакцинами и расстройствами аутистического спектра (РАС), сообщает РИА Новости.

Прежде звучали самые неожиданные версии о природе аутизма. Например, президент США Дональд Трамп предполагал, что учащение случаев аутизма у детей может быть связано с распылением американскими властями неких веществ в воздухе.

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший допускал, что виной всему циркумцизия — хирургическое удаление крайней плоти у мальчиков, в обиходе известное как обрезание.

В России поддержка детей с ментальными нарушениями осуществляется по нескольким направлениям и программам. Российский лидер Владимир Путин, призывая усилить работу в этой сфере, отмечал, что "даже трудно сказать, нарушение это или нет". Есть версия, что гений физики Альберт Эйнштейн тоже был аутистом.