Собянин открыл в "Лужниках" первый в России мультимедийный каток. Как это было

Последние приготовления перед открытием катка в "Лужниках". Момент ответственный, а потому все должно быть идеально. В первую очередь проверяют, конечно, лед. Машина, говорят специалисты, "вылизывает" покрытие до блеска. И вот на катке появляются первые посетители. И сразу попадают в зимнюю сказку. Свет, музыка, яркие инсталляции, в сердца катка - "Куб энергии". А рядом - "Таинственный лес". Мерцающие гирлянды, переливающийся лед - все это создает новогоднее настроение, ради которого люди и пришли на каток.

Площадь катка - около шестнадцати тысяч квадратных метров. Больше только на столичной ВДНХ. Места точно хватит, чтобы разогнаться и даже выполнить пируэт. Впрочем, главное - это виды. Рядом легендарная Большая спортивная арена, на фасаде которой каждый вечер будут показывать красочное 3D-шоу. А на противоположной стороне Москвы-реки - горнолыжный трамплин и величественный МГУ.

И любоваться этой красотой можно в любую погоду. Капризная московская, без снега и устойчивых морозов, не станет помехой катанию. Лед будет идеальным даже в оттепель до десяти градусов выше нуля. Под катком сложная гидротехнологическая конструкция с системой охлаждения.

"У нас установлена инженерная инфраструктура, так называемые чиллерные, которые прогоняют хладоген под давлением. Он проходит через всю территорию катка, что позволяет поддерживать лед", - объяснил Демид Коростелев, заместитель директора ГКУ "УКРиС" департамента капитального ремонта города Москвы.

Для посетителей оборудовали четыре павильона с пунктами проката коньков, теплыми раздевалками. А еще рядом - множество уютных кафе и ресторанов. Причем все это останется здесь даже после окончания зимы. А вот вместо катка в теплое время года будет работать фонтан. Появятся шезлонги, чтобы можно было загорать.

"И зимой, и летом имеет свой функционал. В весенний период лед размораживается, собирается оборудование, айсматы. Убираем все борта и запускаем насосы, проводим пусконаладку и превращаем все это дело в водную гладь", - рассказал Алексей Вешкин, заместитель генерального директора АО "МосводоканалСтройТрест".

И это только первый этап глобального благоустройства "Лужников". Раньше площадь перед Большой спортивной ареной использовали как парковку. Что, конечно, сильно портило облик.

"Мы закончили первый этап благоустройства "Лужников". Хотим сделать здесь не только первоклассные сооружения, но большой, первоклассный спортивный парк, в котором будут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и все жители города. Здесь, на месте серой бетонной площади, большой и неуютной, создано большое водное пространство летом, а зимой - очень качественный каток", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего будет обновлено 55 гектаров территории. Высадят аллеи с молодыми кленами. Преображение коснется и причала "Лужники-Центральный". Он сможет принимать одновременно несколько прогулочных теплоходов, а также речные трамвайчики. В будущем "Лужники" станут одним из самых современных парков столицы.