Мишустин: Развитие евразийской интеграции приносит дивиденды всем ее участникам

Развитие евразийской интеграции приносит дивиденды всем ее участникам. Об этом на последнем в году заседании Евразийского межправительственного совета говорил премьер Михаил Мишустин.

По его словам, экономики государств-членов ЕАЭС укрепляются, а доля национальных валют в расчетах внутри союза достигла 93 процентов. Реализуется и высокотехнологичные совместные проекты. Так, субсидии на ставки по кредитам для запуска производств, в которых участвуют три и более страны, финансируются из бюджета организации. В приоритете - поддержка аграриев и ученых-новаторов, которые создают совместные лаборатории для изысканий в передовых отраслях.

Еще один важный вопрос - развитие логистических маршрутов.