Бородина вступилась за младшую дочь после скандального видео: "Тебе не должно быть стыдно! Поняла меня?"

Младшая дочь Ксении Бородиной попала в скандал. Девятилетнюю Теону на одном из светских мероприятий спросили, на что бы она потратила миллион долларов. Девочка ответила очень откровенно, поделившись своими мечтами. Теона же сказала, что купила бы виллу на Мальдивах, дорогой автомобиль и очень много одежды.

Видео с ответом девочки высмеяли в Сети. Один из блогеров даже сравнил дочь звезды "Дома-2" с детьми из 90-х, которые, заявляли, что все деньги отдали бы бедным, а то и вовсе отказались бы от них.

Бородина это увидела и была возмущена. Ксения уверена, что ее дочь специально выставили в негативном свете, пытаясь похайпиться. Телеведущая заявила, что началась настоящая травля Теоны. По словам девочки, в том видео она также сказала, что часть денег отдала бы на благотворительность и маме, однако это вырезали.

Сейчас дочери Бородиной очень стыдно и неловко за сказанное. Теона видела, как над ней смеются в соцсетях. Ксения на это заявила дочери, что ей нечего стыдиться.

"Тебе не должно быть стыдно за то, чтобы ты мечтала. Это твоя мечта. Ты имеешь на нее полное право. Если ты хочешь виллу на Мальдивах, значит, ты можешь об этом мечтать. Тебе за это стыдно никогда не должно быть. Поняла меня?" — обратилась телеведущая к наследнице.

По словам Бородиной, Теона добрая девочка, мол, она бы, конечно, отдала деньги и приютам для животных, и помогла бы нуждающимся. Но в ролике вопрос был именно о мечте.

"Никогда не стыдись и не слушай то, что говорят люди, тебя за что-то осуждают. Ты думаешь, эти люди не хотели бы себе виллу на Мальдивах? Или ты думаешь, они не хотели бы себе "Роллс-Ройс"? Конечно, хотели бы. Все все равно так или иначе мечтают о благах. Поэтому о благах мечтать не стыдно. Запомни", — сказала Ксения дочери.

Звезда "Дома-2" призвала прекратить сравнивать современных детей с детьми из 90-х. Мол, в то время многие голодали, поэтому не могли себе даже в мечтах представить Мальдивы. "Оставьте это поколение детей в покое, они другие. Сейчас новая жизнь, другое время, другие дети, они более современные", — заключила Бородина.