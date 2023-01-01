МОК рекомендовал снять ограничения на участие России в юношеских турнирах

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал на снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. Об этом стало известно в четверг, 11 декабря.

Доступ юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта больше не должен быть ограничен.

Применение этих рекомендаций зависит от регламентов каждой международной федерации, при этом МОК предупредил, что их внедрение заинтересованными сторонами займет время.

Вместе с тем сохраняются в силе рекомендации международным федерациям от 2023 года в отношении допуска к соревнованиям взрослых российских спортсменов, сообщает РИА Новости.

2 декабря стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне встал на сторону российских атлетов, которые оспаривали решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать спортсменов из России до международных соревнований. В Минспорта России отмечали, что это открывает нашим спортсменам возможность участвовать во всех международных стартах.

До того российским дзюдоистам вернули право использовать государственный флаг, гимн и национальную символику на соревнованиях без всяких оговорок. Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов заявил, что это решение восстанавливает справедливость и олимпийский постулат о том, что спорт — вне политики.