Медведев оценил идею США об альтернативе G7: "Пинок под ж... унылой Европе"

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал публикации о том, что в США обсуждают создание нового международного формата.

Как написал политик в своем MAX-канале, тут примечательны три момента. Во-первых, как полагает Медведев, "эта идея смотрится как явный щелчок по носу (или пинок под ж…) унылой Европе, включая прежде всего Британию, Францию и Германию".

Второе, на что указал Медведев, это отсутствие документов об идее C5. Из-за этого, как пишет политик, указанная инициатива "выглядит как нехитрая антитрамповская разводка вдупель оборзевших глобалистов".

Резюмировал зампред российского Совбеза напоминанием о том, что "все эти великие форматы – и семерки, и восьмерки, и восьмерки плюс, и даже двадцатки – обычно бессмысленная потеря времени". Медведев риторически поинтересовался, пожелают ли другие государства "очутиться в одной лодке со Штатами, которые вводят тарифы и санкции в отношении своих же партнеров".

Ранее источники сообщали, что в США обсуждается инициатива создания альтернативы "Большой семерке" (G7), в которой участвовали бы Россия, Китай и Индия. При этом за бортом остаются европейские союзники Соединенных Штатов по НАТО и Канада. Новый формат может получить название Core 5 ("Ключевая пятерка").

Незавидную судьбу на этом фоне предрекают объединенной Европе. Норвежский писатель и политик Пол Стейган предупредил, что усиление БРИКС и ШОС усугубляет риски распада Европейского союза — его попросту "разорвут на части превосходящие силы — как изнутри, так и извне", поэтому будущего у ЕС нет.