Принятая 3 декабря резолюция Генассамблеи ООН по возвращению украинских детей основана на лжи и клевете, а проголосовавшие за нее страны фактически покрывают преступление киевского режима против детей. На это указала в четверг, 11 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница напомнила, что фонд первой леди Украины зарабатывает на эксплуатации детской темы, ведя открытую антироссийскую пропаганду. В этом же ключе составлена и пресловутая резолюция, которую Захарова назвала пасквилем и инсинуациями.

Захарова подчеркнула, что Россия всегда была привержена обеспечению прав и интересов несовершеннолетних и призывает "здравомыслящие государства не вестись на ложь, сфабрикованную по лекалам Бучи", сообщает ТАСС.

Киевский режим цинично обвиняет Россию в похищениях детей. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский подчеркивал, что это вранье. В действительности российские военные, рискуя жизнью, спасали украинских детей от обстрелов. Теперь наши социальные работники занимаются их возвращением.

В марте Захарова рассказала, что за последние десять лет на руках украинских боевиков кровь не менее чем 1,7 тысячи детей — эти цифры станут могильной плитой для киевского режима. Политик подчеркнула, что "так действовать могут только террористы".