Адвокат Павла Прилучного выступила с заявлением: "Агате предъявят обвинения"

Агату Муцениеце могут привлечь к ответственности за клевету. Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила, что звезда "Закрытой школы" публично оболгала бывшего мужа. Юрист рассказала, что суд приостановил разбирательство из-за беременности актрисы, но его возобновят в начале следующего года.

Агата Муцениеце в начале декабря стала многодетной мамой, она родила третьего ребенка. Беременность актрисы совпала с завершением долгого конфликта с Прилучным. Бывшие супруги не могли спокойной определить, где жить их совместному сыну Тимофею. Но в итоге мальчик вернулся к матери, что поставило точку в судебном споре.

Однако пока шли разбирательства, Агата со страницы своего блога обвинила Павла в распространении недостоверных сведений. А до этого Муцениеце рассказывала, что бывший муж поднимал на нее руку и во время пандемии выгнал из дома вместе с детьми.

Оксана Даниелова уверяет, что все это были выдумки актрисы, и теперь Агате придется отвечать за сказанное. Муцениеце хотят привлечь ответственности за клевету. "Да, может, наказания по суду не будет, этой цели и нет. Но судимость отразится в биографии человека", — отметила юрист.

По словам адвоката, дело было приостановлено только из-за беременности актрисы, ведь следственные мероприятия могли сказаться на ее здоровье. Как только Агата восстановится после родов, ее ждет новый этап борьбы с бывшим мужем.

"Было принято решение подождать, пока она не родит и не восстановится. Это примерно еще месяца полтора-два после рождения ребенка. После чего производство по уголовному делу будет возобновлено. Ей предъявят обвинения", — цитирует Даниелову Woman.