Польша, решив угрожать российским территориям, рискует остаться один на один не только с Россией, но и с усиливающейся Германией. Об этом предупредил в четверг, 11 декабря, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий отреагировал на высказывания экс-командующего Европейским корпусом Ярослава Громадзинского о том, что Польша и другие страны НАТО могут "зайти" в Калининградскую область Россию. Польский генерал пригрозил, что при соответствующем приказе "сделаем это с полной решимостью — на расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем".

Колесник в ответ напомнил о некоторых страницах истории: "Польские генералы прославились тем, что за месяц сдали немцам страну. Это, так сказать, их основная заслуга. Вторая — они с удовольствием воспользовались победами Красной армии, когда она освободила для их страны земли".

Однако угрозы в адрес Калининграда и других российских городов могут обернуться тем, что сама Польша исчезнет с карты мира. Депутат отметил в интервью News.ru: "Своими заявлениями Громадзинский подставляет население. После нашествия немцев на Польшу осталась выжженная земля. Пусть этого и ждут".

Агрессивные высказывания о Калининградской области звучат из стран Североатлантического альянса не впервые. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков напомнил, что "Калининградская область — неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны". Россия готова обеспечить безопасность своего анклава всеми необходимыми средствами.

После того, как из Литвы прозвучали угрозы "нейтрализовать" Калининград, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Калининград есть и будет российским регионом на Балтике, хотя враждебная риторика членов НАТО — "повод для глубокой обеспокоенности".