Запах хвои, лёгкий снег, Рождество так близко! Настроение новогоднее, рождественское. Время готовить подарки и разучивать весёлые песенки. В Германии и Австрии ролик под названием "Мы сжигаем миллиарды" стал рождественским хитом.

Закрываются автозаводы, мы переходим на зелёную энергетику, не видно света в конце туннеля. Промышленность говорит "прощайте", экономическая держава на грани краха. Так себе рождественское настроение. Но у политиков настроение праздничное. Глава МИД Германии Вадефуль рассказывает, как здорово дела идут - например, санкции против Москвы работают.

Никто не знает, как, но как-то работает. Вполне себе рождественская притча. На этой сходке Вадефуль говорит, что и Украина заслуживает рождественских подарков. И лучший подарок не мир, а продолжение войны. Министр вспомнил финал Второй мировой. Когда был заключен мирный договор, а он и не нужен был Германии, для страны он стал бременем, а не благом.

Ещё один историк с когнитивным диссонансом. Впрочем, у некоторых украинцев всё неплохо. И светская жизнь кипит. Так, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба побывал с любовницей на концерте в Национальной опере в Киеве.

Возлюбленная бывшего министра Светлана Павелецкая веселилась как могла. В соцсетях поднялась волна возмущения и посыпались тысячами оскорбительные комментарии. Страна воюет, а они там отплясывают! Павелецкая ответила хейтерам в соцсети:

"Я не понимаю, что должно происходить в голове людей, если они не боты, которые приходят и просто блюют желчью в комментариях незнакомого человека, который ничего не сделал. Там танцевала не только я, там танцевали все".

Кто желчью блюёт, кто отплясывает. Пока друзья Украины в качестве рождественских пожеланий сулят ей продолжение войны и велят забыть о мире, желчи на этом празднике будет больше, чем радостных улыбок. В действительности всё не так, как на самом деле.