Путин созвонился с командирами подразделений на передовой

Президент России и Верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин в четверг, 11 декабря, поговорил по телефону с двумя командирами подразделений на передовой.

Как уточняет пресс-служба Кремля, Путин пообщался с полковником Ярамиром Темирхановым — командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая принимала участие в освобождении Северска. Также президент поговорил с полковником Сергеем Черданцевым — командиром 177-го полка Каспийской флотилии.

Этому предшествовало совещание по ситуации в зоне специальной военной операции, которое проводилось в Кремле. Российский лидер, обращаясь к бойцам в режиме видеоконференции, поблагодарил их за службу и пожелал всего самого доброго: "У вас все получается и будет получаться".

Ранее в администрации главы государства рассказали, что Владимир Путин регулярно проводит встречи с участниками спецоперации и подолгу общается с ними "в режиме без камер". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин "по-человечески с ними разговаривает и имеет таким образом всю полноту информации".

Что касается источников информации, когда речь идет о спецоперации, наряду с официальными докладами президент регулярно совершает телефонные звонки лицам, ответственным за ход СВО на местах, а также "получает информацию непосредственно с земли".