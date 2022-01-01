План мирного урегулирования конфликта на Украине, изначально содержавший 28 пунктов, сократился до 20 пунктов. Об этом рассказал в четверг, 11 декабря, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

В частности, в проекте мирного соглашения сохранился пункт о количественном ограничении Вооруженных сил Украины — предлагается разрешить Украине иметь армию численностью до 800 тысяч человек.

Зеленский, которого цитирует "РБК-Украина", заявил, что "на сегодня мы достаточно доработали этот пункт", поскольку в проекте стамбульского мирного соглашения 2022 года значились цифры 40тысяч или 50 тысяч военных.

При этом Украина намерена добиваться вывода армии России с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и демилитаризации всей связанной с ней инфраструктуры. Как отметил Зеленский, американские власти могли бы профинансировать проект перезапуска объекта, что дало бы США возможность влиять на дальнейшее управление и распределение энергии.

Также глава киевского режима заявил, что Соединенные Штаты могли бы повлиять на противников вступления Украины в Европейский союз в качестве альтернативы ее принятию в НАТО. По утверждению Зеленского, у Вашингтона имеются рычаги, блокирующие продолжение диалога по принятию Украины в ЕС.

Что касается территориального вопроса, Владимир Зеленский заявил, что "на этот вопрос будет отвечать народ Украины", а происходить это будет "в формате выборов или в формате референдума".

Источники утверждают, что высокопоставленные чиновники США встретятся в субботу, 13 декабря, в Париже с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить мирный план в обновленной редакции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков между тем заявил, что Москва пока не получала ничего нового от Соединенных Штатов в контексте обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Политик отметил, что в настоящее время американские власти "работают с украинской стороной".