В Госдуме ответили на призывы вырезать Долину из новогодних передач и фильмов

Инициатива вырезать кадры с певицей Ларисой Долиной из всех передач и фильмов, которые будут демонстрировать на российском телевидении в предстоящие новогодние праздники, представляется чрезмерной. Такое мнение высказал в четверг, 11 декабря, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий отреагировал на соответствующее предложение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Общественник заявил, что россияне разочаровались в Долиной после сделки с квартирой: певица получила деньги и оставила себе недвижимость, списав это на происки мошенников, а покупательница осталась ни с чем.

Нилов отметил, что "каждый канал, каждая ответственная редакция сами должны посчитать и оценить риски с учетом настроения граждан". Выражая свое личное мнение о ситуации с Долиной, депутат высказался против того, чтобы "теперь отовсюду ее повырезать и сделать из нее врага народа".

При этом политик осудил "ее поведение, ее надменное отношение", а также призвал "навести порядок и сделать серьезные выводы", сообщает "Лента.ру".

Лариса Долина тем временем дала первый сольный концерт после публичного заявления о ситуации с квартирой. Выступая во дворце культуры "Звезда" в подмосковном Наро-Фоминске, артистка не смогла сдержать слез, обращаясь к зрителям: "Ваша поддержка абсолютно бесценна для меня, только это и помогает мне идти дальше". Она выразила надежду на то, что "все уладится и все будет хорошо".

Ранее в ряде СМИ появились утверждения о том, что кадры с Ларисой Долиной после квартирного скандала вырезают из новогодних программ "без капельки сожаления". Однако во время премьеры новогоднего фильма телеканала ТНТ выяснилось, что убирать певицу из него не стали, несмотря на слухи противоположного содержания.

В Госдуму тем временем внесли ряд законопроектов, призванных защитить россиян от повторения "схемы Долиной". Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин подчеркивал, что подобных историй множество — лишь в первой половине 2025 года МВД открыло более 5,8 тысячи дел. При этом 80% судебных решений выносятся в пользу продавцов, уверяющих, что при совершении сделки "были не в себе".