Собянин: Лучших представителей турсферы наградили премией "Путеводная звезда"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о лауреатах ежегодной премии в области туризма и гостеприимства "Путеводная звезда" - в этом году у конкурса 44 победителя.

Так, Музей криптографии стал лауреатом в номинации "Лучшее впечатление для детей", в специальной номинации "Город в кино" победу одержал сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается", а киноконцертный комплекс "Мосфильм" признали лучшим кинотеатром.

Кроме того, награды достались гостиницам, ресторанам, розничным сетям. Отдельно отметили экскурсоводов.

Подробности - в посте главы города.