Президент США Дональд Трамп разочарован обеими сторонами украинского конфликта, он хочет действий, а не "встреч только ради встреч". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге 11 декабря.

Она добавила, что США примут участие во встрече в Европе по Украине, если посчитают ее полезной.

Ливитт также заявила, что Дональд Трамп осведомлен о последнем ответе Киева на мирный план по Украине, заявили в Белом доме.

11 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена добиваться вывода армии России с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Он также отметил, что американские власти могли бы профинансировать проект перезапуска объекта, что дало бы США возможность влиять на дальнейшее управление и распределение энергии.