Медведев отреагировал на слова Зеленского о референдуме по территориальному вопросу на Украине

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 декабря прокомментировал в соцсети X заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении "всеукраинского референдума" по вопросу территорий на Украине.

"Наркоман-фюрер прямо показал Белому дому средний палец. Всем понятно, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун. Сколько еще вы будете это терпеть, Америка?" — написал он.

В этот же день Зеленский заявил, что рассматривает проведение "всеукраинского референдума" по вопросу территорий. При этом, как он будет происходить, пока неизвестно.

Также он назвал президента США "диктатором без выборов" и уточнил, что для выборов на Украине нужно прекращение огня на период избирательного процесса, а Соединенные Штаты могут в этом помочь.