Путин прилетел в Ашхабад

Президент России Владимир Путин ночью 12 декабря прилетел в Ашхабад. В Туркменистане он проведет два дня. Путин примет участие в форуме, посвященному Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

Борт российского лидера приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада. Путина встретила рота почетного караула в ярко-зеленых шинелях, выстроившаяся вдоль ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом.

В ходе работы форума Владимир Путин проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.