Президент США Дональд Трамп 13 декабря заявил, что мирный план Вашингтона по урегулированию конфликта нравится всем на Украине, кроме главы киевского режима Владимира Зеленского.

Он также добавил, что США готовы помочь Киеву с гарантиями безопасности, поскольку это "необходимый фактор" в урегулировании украинского конфликта.

9 декабря Зеленский попросил Соединенные Штаты и Европу помочь обеспечить безопасность для выборов на Украине.

Трамп во время выступления в Белом доме отметил, что США могут принять участие во встрече по украинскому конфликту в Европе 13 декабря.

"Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. И я сказал на днях, я сказал: знаете, если все продолжат играть в такие игры, это закончится третьей мировой войной, а этого никто не хочет", — добавил американский лидер.