Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где он примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Борт главы российского государства приземлился в аэропорту Ашхабада прошедшей ночью. У трапа Владимира Путина приветствовал почетный караул и председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Политики обменялись рукопожатием и сделали памятное фото. А затем провели короткие переговоры. В ходе которых собеседники отметили, что отношения Москвы и Ашхабада идут по восходящей и имеют хорошие перспективы развития.

"Отношения между нашими странами развиваются хорошим темпом и с хорошим качеством. У нас очень высокий уровень отношений - и политических, и экономических. А самое важное, что у нас очень доверительные, дружеские отношения без всякого преувеличения", - отметил Путин.