Трамп: Зеленский - единственный в Киеве, кому не нравится мирный план

Зеленский - единственный в Киеве, кому не нравится проект США по урегулированию украинского конфликта. Так считает Дональд Трамп, об этом он заявил на встрече с журналистами в Белом доме.

Американский лидер напомнил - Вашингтон потратил на Украину порядка 350 миллиардов долларов. А взамен не получил ничего. Трамп признал, разрешение этого кризиса оказалось в тысячу раз сложнее сделки с недвижимостью.

По его словам, стороны близки к соглашению, в проекте мирного плана сейчас четыре или пять "разных частей", при этом из первоначального варианта "что-то выбросили".

Ожидается, что завтра в Париже пройдёт встреча европейских кураторов Киева при участии украинской и американской стороны. Однако США не намерены терять время на пустые разговоры.