В России отмечают День конституции

В России сегодня отмечают один из главных государственных праздников - День конституции. Во всех регионах проходят праздничные мероприятия, форумы, интеллектуальные игры.

В Луганске свои знания основного закона страны проверили студенты - там провели командный квиз. В Казани молодёжь развернула гигантский триколор - полотно размером 60 на 40 метров держали более 500 человек.

А с борта МКС к соотечественникам обратились наши космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Олег Платонов и Сергей Микаев. Они поздравили россиян.