Bloomberg оценил "Золотой купол" Трампа в $1,1 трлн

Система противоракетной обороны "Золотой купол" может обойтись США в 1,1 триллиона долларов (92 триллиона рублей), вместо ожидаемых 175 миллиардов долларов (13 триллионов рублей).

Расчеты основаны на текущих ценах на вооружения и оборонные системы, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные экспертные оценки. При этом оценка стоимости не включает в себя сопутствующие расходы, затраты на персонал и на исследования. Эти факторы могут сделать проект еще дороже.

Агентство также посчитало стоимость более ограниченной системы ПРО, рассчитанной на отражение полномасштабной атаки лишь одного противника. Но даже упрощенный вариант потребует 844,4 миллиарда долларов (66 триллионов рублей).

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о создании "Золотого купола" – системы противоракетной обороны, которая оснащена возможностью перехвата в космосе и лазерами для уничтожения ядерного оружия. В мае была утверждена архитектура системы ПРО. На ее создание потребуется около трех лет. Администрация Трампа планирует выделить на нее порядка 175 миллиардов долларов.