В России хотят в 10 раз увеличить штраф за покупку алкоголя детям

Депутаты ЛДПР предложили увеличить штрафы за покупку алкоголя несовершеннолетним в десять раз.

Текущие штрафы за покупку спиртного детям "смехотворны", заявил лидер партии Леонид Слуцкий. За покупку бутылки подростку взрослого могут оштрафовать всего на 1,5–3 тысяч рублей, а родителя - 4–5 тысяч рублей.

Такие суммы вряд ли кого-то могут напугать, в связи с этим депутаты предлагают увеличить штрафы в 10 раз - до 15–30 тысяч и 40–50 тысяч рублей соответственно, пишет газета "Известия" со ссылкой на текст инициативы.

Ранее Госдума заинтересовалась ситуацией с продажей алкогольных конфет на маркетплейсах, которые бесконтрольно скупают школьники.