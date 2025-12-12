Москвичам рекомендовали пересесть на метро

Столичный Дептранс призвал москвичей использовать метро в пятницу, 12 декабря, по двум причинам.

Первая – локальные ограничения на дорогах и короткий рабочий день. Вечерний разъезд начнется около 16:00.

Вторая – непогода. В некоторых районах Москвы ожидается метель, снег и гололедица. В течение дня температура понизится на 6-7 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На тротуарах будет очень скользко, ну на самом деле и на дорогах скользко", - предупредил синоптик.

ЦОДД рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон.