Семь человек пострадали в результате падения дрона на жилой дом в Твери

Шестеро взрослых и ребенок пострадали во время отражения атаки украинского дрона на жилой многоквартирный дом в Твери. Раненым оказывают помощь в медицинских учреждениях, сообщил прибывший на место происшествия врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

В результате падения обломков беспилотника в доме повреждена стена, до 10-го этажа здания вылетели оконные стекла. Пожарные проводят осмотр поврежденных квартир, ликвидируют возгорание и разбирают обломки конструкций.

Жильцов поврежденного дома эвакуируют, более 20 человек находятся в пункте временного размещения. На месте работает оперативный штаб, территория оцеплена оперативными службами. Повреждено несколько автомобилей.