Жители Северска встретили российских солдат с огромной радостью

Крупный успех российских войск в зоне спецоперации. В ДНР освобождён город Северск. О битве за него и обстановке в районе боевых действий в целом Владимиру Путину доложили начальник Генштаба и командующий Южной группировкой. На связь с Кремлём из самого Северска вышли наши штурмовики. Впервые в мировой практике, бойцы с передовой доложили о выполнении задачи Верховному главнокомандующему. Президент отметил хорошую динамику продвижения наших войск на всех направлениях.

Уникальные кадры - президент в Кремле по видеосвязи принимает доклад об освобождении Северска у бойцов, которые прямо сейчас находятся там. В парке Победы Северска - у памятника легендарному Т-34 - бойцами 6-й отдельной мотострелковой бригады установлен российский флаг. Штурмовики, освобождавшие город, и вышли на видеосвязь с Верховным главнокомандующим, что, по сути, беспрецедентный шаг для всех армий мира. Телемост был организован, несмотря на радиопомехи противника, в непосредственной близости от линии фронта.

Вот ещё кадры из Северска, опубликованные Министерством обороны. На разных улицах вывешивают российские влаги. Кроме того, бойцы Южной группировки войск обходят дома, оказывают помощь мирным жителям. Доставляют продукты, воду, медикаменты. Люди российских солдат встречают с радостью. На это видео попал примечательный момент - пожилой мужчина впервые увидел нашего бойца, пожал ему руку, а затем перекрестил. При необходимости жителей эвакуируют, оставаться в городе может быть ещё опасно.

Подробнее – в репортаже