Собянин сообщил о шести сбитых по пути к Москве дронах

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских дронов на столицу. Первую цель силы противовоздушной обороны засекли и уничтожили около трех часов ночи на 12 декабря.

К 6 часам утра стало известно о трех украинских беспилотниках самолетного типа, которые намеревались атаковать объекты в российской столице. Все дроны сбиты дежурными средствами ПВО.

Позже еще два дрона с интервалом в час попытались прорваться к Москве. Как написал мэр столицы в Max, летевшие на Москву беспилотники уничтожены силами ПВО Минобороны. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.