Путин отметил особый характер взаимодействия Москвы и Ашхабада

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. В Ашхабаде президент России участвует в большом Международном форуме Мира и доверия, на котором собрались главы 13 государств. Программа насыщенная, запланирована целая серия встреч.

Перед началом мероприятия российский лидер принял участие в торжественной церемонии возложения венков к Монументу Нейтралитета Туркменистана. Грандиозная арка символизирует основной вектор внешней политики страны - независимость и невмешательство во внутренние дела других государств. И, как отметил в ходе пленарного заседания форума Владимир Путин, такой подход способствует росту международного авторитета Ашхабада.

Особый характер взаимодействия Москвы и Ашхабада Владимир Путин подчеркнул на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Гурбангулы Бердымухамедовым. Российский президент назвал отношения двух стран по-настоящему дружескими и доверительными.