Собянин рассказал о профессиях московских роботов

В Москве работает около 25 компаний, которые производят роботов, занятых в сельском хозяйстве, строительстве, складских и спасательных операциях и на других работах.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, производство роботов - одна из самых перспективных отраслей столичной промышленности. Правительство Москвы предлагает компаниям-разработчикам комплексную систему поддержки.

Для масштабирования производства в городе создана сеть из 49 технопарков. Они предоставляют организациям современную инфраструктуру, а также налоговые льготы, гранты, субсидии и обучающие программы. Важную роль в развитии робототехники играет особая экономическая зона "Технополис Москва".

Её резиденты могут существенно снизить налоговую нагрузку. В этом году там открылся специализированный центр компании "ТЕХНОРЭД". К 30 году там планируют выпустить не менее 25 тысяч роботов.