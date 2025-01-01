ФСБ разгромила подпольные оружейные цеха в 53 регионах

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность подпольных оружейных мастерских в 53 российских регионах. В рамках операции, проведенной во взаимодействии с МВД и Росгвардией, задержано 169 человек.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия прошли в октябре-ноябре 2025 года. Проверялись адреса проживания нелегальных оружейников – в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Донецкой и Луганской Народных Республиках.

По итогам операции из незаконного оборота изъято 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Также обнаружено более 90 противотанковых, противопехотных и минометных мин, семь артиллерийских снарядов, 703 гранаты и более 52 килограммов взрывчатых веществ. Прекращена деятельность 44 подпольных мастерских, которые занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбытом, передает ТВЦ.