Долина снова угодила в скандал: сама рыдала на сцене, а потом охрана набросилась на журналистов

Лариса Долина переживает не самые лучшие времена. Из-за квартирного скандала ей пришлось столкнуться с волной хейта в свой адрес. Попытки оправдаться и обелить себя в специальном выпуске программы "Пусть говорят" только подлили масла в огонь. В искренность Долиной мало кто поверит, уже после эфира вскрылись противоречия и нестыковки между тем, что певица говорила у Дмитрия Борисова и тем, что она делала.

Так, с экранов телевизора народная артистка со слезами на глазах и дрожащим голосом говорила, что покупательница ее квартиры Полина Лурье такая же пострадавшая в деле, как и она сама, а уже на следующий день выяснилось, что в судебном иске Долина упрекнула ее в легкомысленности при совершении сделки и отсутствии "разумной осмотрительности".

Спустя еще пару дней журналисты выяснили, что певица 12 лет скрывала от налоговой свой загородный особняк. Артистка приобрела участок в элитном поселке Славино в 2003 году, построила сначала трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров, а затем — второй, четырехэтажный коттедж площадью 660 квадратов. Строительство завершилось еще в 2011 году, но оформила недвижимость певица только осенью 2024 года, когда "квартирное дело" начало набирать обороты. По данным СМИ, в бюджет не поступило около 1 миллиона рублей налогов.

Забывчивостью отметился даже директор артистки. Сергей Пудовкин, комментируя отсутствие певицы на сцене во время исполнения гимна фестиваля "Песня года-2025", заявил, что это никак не связано с "квартирным скандалом" и в прошлом году Долина тоже не исполняла финальную композицию. Однако записи прямого эфира концерта опровергают слова директора певицы. На кадрах 2024 года видно, что Лариса Долина исполняет композицию "Песня остается с человеком" вместе с Львом Лещенко, Димой Биланом и другими артистами.

Сама же певица снова ушла в глухую оборону и отказывается от общения с прессой. На публичных же мероприятиях Лариса Долина эмоций не сдерживает. Накануне артистка давала концерт в Наро-Фоминске и не смогла сдержать слез на сцене. Она поблагодарила поклонников за продержку и "тепло их сердец".

"Ваша поддержка абсолютно бесценна для меня, только это и помогает мне идти дальше", — сказала Долина, добавив, что "все уладится".

Однако совсем иначе певица повела себя после концерта. Журналисты дождались выхода Долиной из концертного зала и бросились к ней с расспросами про тайную недвижимость и "квартирное дело". Народная артистка лишь почесала нос и, опустив голову, скрылась в своем автомобиле. А вот охранники звезды такой же сдержанностью не отличились. Бородатые секьюрити начали хватать журналистов за руки и пытаться отнять смартфоны. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал SHOT.

