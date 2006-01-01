Пашинян показал свою утреннюю велопрогулку по Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян традиционно прокатился на велосипеде в Москве.

Политик прилетел в Москву, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного союза (ЕАЭС), а также в международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.

Перед началом всех политических мероприятий Пашинян устроил велопрогулку по столичным улицам. На видео запечатлен момент, как он едет по Моховой улице.

"Велопрогулка сегодня в Москве. Уже проехал 26 километров", - сообщил Пашинян в своем telegram-канале.

Год назад Пашинян устроил заезд вдоль Москвы-реки. Главу армянского кабмина не смутила пасмурная и дождливая погода.