Украина и страны Запада нарушают конвенцию о запрещении химического и биологического оружия, а также международные договоры в сфере ядерной безопасности. Свидетельствующие об этом документы были получены российской стороной в ходе специальной военной операции, сообщил на брифинге в Минобороны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

Угрозой режиму нераспространения биологического оружия стало расширение военно-биологических программ НАТО. Факты активности Пентагона на базе украинских биолабораторий неоднократно подтверждались должностными лицами США. Факты тестирования фармпрепаратов на украинском населении в 38 лабораториях подтвердил профессор органической химии Корнельского университета Дейв Коллум, напомнил Ртищев.

Заказчики исследований скрывались за спинами гражданских организаций – в частности, в такой роли выступала USAID, которое было ликвидировано решением президента США Дональда Трампа. В США агентство финансировало учения Ивент-201, направленные на отработку действий в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. Генерал подчеркнул, что учения были проведены в октябре 2019 года - незадолго до начала пандемии COVID-19.

Серьезные опасения, по словам Ртищева, вызывает также деятельность Украины в сфере обеспечения радиационной безопасности. Речь идет о попытках ядерного шантажа со стороны Киева. Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак лично курировал ввоз на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций – что создает риски создания "грязной бомбы" с последующим ее применением под чужим флагом.

Кроме того, Минобороны России фиксирует факты нарушения киевским режимом Конвенции о запрещении химического оружия. За время СВО задокументировано более шестисот случаев применения украинской стороной списочных химикатов - таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота. Также националисты попытались разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик, создавая угрозу химического поражения мирного населения региона. Предотвращены попытки подрыва химпредприятий в Великом Новгороде и в Россоши Воронежской области, имеющим вещества первого класса опасности.

Также на оставленных украинских позициях были обнаружены методические пособия по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами. В соответствии с инструкцией, дроны должны доставлять боеприпасы, снаряженные нервно-паралитическими, кожно-нарывными или удушающими агентами. Таким образом, вопреки требованиям Конвенции о запрещении химического оружия киевский режим открыто допускает возможность применения боевых отравляющих веществ, подчеркнули в Минобороны.