Загадочное исчезновение эстонского премьера с заседания "коалиции желающих" попало в кадр

Выступление Владимира Зеленского на онлайн-встрече так называемой "коалиции желающих" ознаменовалось загадочным происшествием. Во время речи украинского лидера неожиданно исчез премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

На кадрах трансляции видно, что в начале выступления Зеленского Михал еще сидит в кресле наравне с другими лидерами. Однако спустя несколько минут политик резко исчезает из кадра, кресло остается пустым.

Наблюдавший за чудесным исчезновением коллеги премьер-министр Великобритании Кир Стармер от комментариев воздержался. На состоявшейся в четверг встрече "коалиции желающих" в онлайн-формате Зеленский отчитался о переговорах с американскими чиновниками о гарантиях безопасности. Кроме того, он вновь отказался идти на уступки по территориям.