Талисманы на 2026 год: какие камни подходят каждому знаку зодиака

Янтарь для защиты Львов от негатива, изумруд для богатства Тельцов. Какие камни помогут всем знакам зодиака в 2026 году, узнаем в рубрике "Астропрогноз" на канале "ТВ Центр".

Овны

Обратите внимание на гранат. Он усилит лидерские качества и поможет в достижении целей.

Тельцы

Для вас изумруд — камень богатства и процветания.

Близнецы

Поможет агат. Он привлечет новые знакомства и укрепит существующие связи.

Раки

Почаще надевайте жемчуг. Он принесет гармонию в семью и здоровье.

Львы

Для вас — солнечный янтарь. Он подарит энергию и защитит от негатива.

Девы

Девам поможет сердолик. Он привлечет финансовое благополучие и добавит теплоты.

Весы

Весам хорошо гармонизировать отношения и усилить интуицию. И с помощью аквамарина и розового кварца вам это сделать будет гораздо проще.

Скорпионы

Для вас турмалин. Он защитит от болезни и усилит природную харизму.

Стрельцы

Для Стрельцов хороша бирюза. Она привлечет успех в делах и новые возможности.

Козерог

Оникс укрепит здоровье и поможет в карьере.

Водолей

Аметист привлечет любовь и усилит творческие способности.

Рыбы

Рыб защитит лазурит. Он же принесет удачу в финансовых делах.

И помните про подкову. Разместите ее рожками вверх, и тогда дом будет полная чаша. А вот если вы повесите ее рожками вниз, подкова не пустит в дом плохого человека или дурную энергетику. Маленькую ювелирную подковку носите как кулон. Это универсальный талисман удачи.

Астролог Алена Никольская специально для "ТВ Центра"