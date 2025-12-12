Русский язык обогатился новым словом благодаря манулу Тимофею

Термин "зажировка" официально включили в метасловарь русского языка.

Эксперты справочно-информационного портала "Грамота.ру" зафиксировали его значение и происхождение, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.

"Зажировка" - это процесс создания жирового запаса у животных к зиме. Изначально термин использовали зоологи и киперы в рабочих беседах о мануле Тимофее. Затем слово подхватили блогеры и журналисты, а после – ушло в народ.