Путин обсудил с президентом Ирана совместные крупные проекты

Владимир Путин сегодня в Туркменистане. В Ашхабаде президент участвует в Большом Международном форуме, посвященном году мира и доверия. Среди гостей - главы 13 государств. Программа насыщенная.

Более подробно отношения с Туркменией Владимир Путин обсудил на встрече с Сердаром Бердымухамедовым. Она открыла серию двусторонних переговоров российского президента. Путин позитивно оценил развитие взаимодействия с Ашхабадом как на внутреннем треке, так и на международной арене.

Около 40 минут продолжалась беседа с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она прошла в закрытом для прессы режиме. На встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Путин напомнил, что в прошлом году Москва и Тегеран заключили всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве. Наши страны реализуют крупные проекты в атомной энергетике и других сферах.