В Международном медицинском кластере в Москве завершилось строительство Центра хронических болезней. Здесь будут заниматься пациентами со сложными заболеваниями. Сегодня новый комплекс посетил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города отметил, что врачи центра будут обмениваться медицинским опытом с городскими больницами. И Центром паллиативной помощи.

Новый корпус Международного медицинского кластера - это более 14 тысяч квадратных метров. Специализация - хронические болезни. Центр рассчитан и для взрослых, и для детей. Строили его с учетом современных архитектурных тенденций. Использовали энергоэффективные и экологичные материалы. Здание соединили подземными переходами с уже существующим - главным медицинским корпусом кластера.

"Во всем здании установлена система автоматизированного управления, так называемый умный дом, инженерными системами, медицинскими. Также банальным светом, розетками и шторами на окнах", - отметил Василий Шиляров, заместитель руководителя департамента гражданского строительства Москвы.

А вентиляционные установки обеспечивают стерильный воздух в операционных и палатах. На шести этажах расположены отделения гериатрии, реабилитации и паллиативной помощи.

"К нам приезжают доктора из иностранных клиник, из Израиля. И мы должны, с одной стороны, соответствовать уровню Москвы. С другой стороны, привносить некоторые новые технологии, в частности, израильские", - заявил Борис Чурадзе, глава Международного медицинского кластера в Москве.

В отделении реабилитации оборудование, которое позволяет восстанавливать пациентов после различных травм, инсультов и кардиологических заболеваний. Эта кинезиотерапевтическая установка для пациентов с заболеваниями опорно - двигательного аппарата.

"За счет системы подвесов и эластичного сопротивления, мы можем нивелировать влияние гравитации для того, чтобы расслабить напряженную мускулатуру", - пояснил Павел Егоров, инструктор методист по лечебной физической культуре Центра хронических болезней ММК.

Есть и более технологичное оборудование. На этой многофункциональной беговой дорожке можно анализировать и улучшать походку у пациентов после неврологических травм и нарушений. А также после протезирований коленных или тазобедренных суставов.

"Очень важное начинание, которое очень востребовано и в Москве, и в стране. И очень важно, что это единый медицинский комплекс, который даёт представление о самых современных медицинских технологиях, современных протоколах, современных возможностях медицины. И на этой базе, я уверен, что будет идти обмен опытом с нашими городскими больницами, городскими стационарами, городским центром паллиативной помощи. Ну и, конечно, будет оказывать помощь как москвичам, так и гражданам России", - отметил Собянин.

В отделении для лечения детей с хроническими неизлечимыми заболеваниями - максимально комфортные условия. Двадцать пять оснащенных палат, реанимационный комплекс, операционная и отделение реабилитации. Диагностика и лечение и реабилитация - в одном месте.

"Наша специализация - это лечение редких эндокринных заболеваний, метаболических заболеваний, заболевание орфанных, соединительной ткани и многих других редких синдромов", - рассказала Анна Маркова, заведующая педиатрическим отделением Центра хронических болезней ММК.

За жизнь маленьких пациентов в операционной отвечает самое чувствительное оборудование. "К примеру, монитор, который вы видите, оснащен модулями ранней тревоги, когда мы можем прогнозировать ухудшение состояния пациента заранее. До того, как появляются какие-то клинические симптомы", - пояснил Роман Черевков, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Центра хронических болезней ММК.

А при необходимости из операционной хирурги могут проводить телемедицинские консультации с зарубежными или российскими коллегами.