Сегодня в Москве скорректировали работу системы отопления из-за ожидаемого похолодания. Температура воздуха в ближайшие дни в городе может опуститься до минус 9 градусов.

Показатели в тепловых сетях будут поднимать постепенно. Так как быстро это делать нельзя. Регулирование тепла обеспечивается двумя параметрами: за счёт понижения или повышения температуры теплоносителя. А также увеличения или сокращения объёма его циркуляции.

Корректировка производится под контролем диспетчерских служб "МОЭК" в автоматическом режиме.