В Аптекарском огороде расцвела редкая орхидея "Птичье яйцо"

В Аптекарском огороде расцвела орхидея "Птичье яйцо" - настолько необычная и редкая, что приводит в волнение коллекционеров на всех континентах.

Вообще, для ботаников это Масдеваллия. Но произнести столь витиеватое название под силу далеко не всем. При этом сама форма бутонов овальная - подсказывает прозвище попроще.

Увидеть птичье яйцо в природе можно только в двух провинциях Эквадора. Растёт оно прямо на деревьях в лесах Анд - на высоте до 2,5 тысячи метров. Орхидея отлично переносит перепады температур - от минус 10 ночью до 24 днём. Однако в Аптекарском огороде решили не проверять стойкость заморской красавицы - поместили её в витрину.