Сегодня в столице в рамках проекта "Зима в Москве" стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". Мастер-классы по рукоделию и кулинарии, театрализованные представления и даже спортивные матчи. Также гостей ждут благотворительные акции, чтобы подарить Рождественское чудо тем, кто в нем больше всего нуждается.

Лесные звери разбрелись по еловым веткам. Рядом - готовые к старту - висят ракеты и космонавты. На соседнем ярусе овощи и фрукты - как пожелание изобилия в Новом году. Манежная площадь накануне праздников превратилась в город ёлочных игрушек. Именно здесь можно начать путешествие в Рождество.

А на Площади Революции можно окунуться в атмосферу московской купеческой ярмарки. Оттуда в праздничное путешествие гостей готов унести старинный экспресс. Только важно не забыть перед отправлением написать и отправить письмо деду Морозу. Он совсем скоро прибудет в столицу из Великого Устюга. На этой ярмарке можно попить горячего чаю с калачами. Купить подарки близким. Или отправить подарок человеку незнакомому, но тому, кто сейчас в нём очень нуждается.

"Особое внимание на фестивале - нашим защитникам, участникам СВО и детям из новых регионов России. Поэтому на каждой площадке будут работать павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает", где каждый желающий сможет передать подарок нашим военнослужащим и детишкам из новых регионов России", - отметил Павел Гусев, представитель оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество".

Рождественский - один из любимых московских сезонов. Москва в эти дни - точка притяжения для туристов из разных городов России и из других стран. И для гостей столицы, и для жителей интересно будет совершить виртуальную прогулку по городу, не отходя от пышной и нарядной ёлки на Тверской площади. На её ветвях расположили миниатюрные копии знаковых московский объектов. Ёлки - маленькие, большие и даже живые, говорящие - сегодня в городе повсюду.

С особым трепетом готовятся к фестивалю артисты: шоу, концерты, спектакли будут проходить в Москве почти каждый день. На Новый год часто желают здоровья. И позаботиться о нём можно уже сегодня. Катки, тренировки по хоккею и фигурному катанию, кёрлинг, соревнования. В каждом уголке столицы москвичей ждёт спортивная программа фестиваля "Путешествие в Рождество".

35 площадок по всему городу. В центре и округах. Для творческих личностей уже открыты десятки мастерских, где будут проходить мастер-классы. Для гурманов - кулинарные уроки. Каждый посетитель к Новому году своими руками сможет сделать и подарки, и необычные угощения к праздничному столу. Фестиваль продлится всю зиму. И закроется только 28 февраля.