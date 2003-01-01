Народ отказывается идти на концерты Долиной, певица и тут пошла на хитрость: вот в чем дело

Лариса Долина переживает не самые лучшие времена. Из-за квартирного скандала ей пришлось столкнуться с волной хейта в свой адрес. Артистку отменяют, вырезают из различных программ, не зовут на совместные выступления, популярные сети фастфуда отказываются доставлять еду по месту жительства Долиной.

Ларисе Долиной даже пришлось прийти на телевидение и в специальном выпуске программы "Пусть говорят" разъяснять случившееся. Правда, попытки оправдаться и обелить себя только подлили масла в огонь. В искренности Долиной многие усомнились, уже после эфира вскрылись противоречия и нестыковки между тем, что певица говорила у Дмитрия Борисова и тем, что она делала.

На днях и вовсе выяснилось, что Лариса Долина якобы 12 лет скрывала от налоговой свой загородный особняк. Артистка приобрела участок в элитном поселке Славино в 2003 году, к 2011 году построила два дома общей площадью почти тысячу квадратных метров, а вот оформила недвижимость только осенью 2024 года, когда "квартирное дело" стало набирать обороты. По данным СМИ, в бюджет не поступило около 1 миллиона рублей налогов.

В том же интервью на "Пусть говорят" Лариса Долина пообещала вернуть Полине Лурье все деньги, которые та потеряла на сделке, да еще и осталась без квартиры. Правда, певица добавила, что сейчас у нее этих 112 миллионов нет, и когда она сможет выполнить свое обещание, – неизвестно.

Ранее СМИ подсчитали, что народной артистке понадобится около года, чтобы заработать нужную сумму на концертах и корпоративах. Это при условии хорошей заполняемости залов. С декабря по июнь следующего года у Долиной запланировано всего 12 сольных концертов. Судя по данным агрегаторов, билеты на них продаются пока что вяло. Так, на концерт в Туле, запланированный на 4 января, продано меньше 10% билетов.

Непосвященный читатель, глядя на схему, возразит: мол, вон сколько серых кружочков. Знакомые с организацией концертов источники "ТВ Центра" предполагают, что полностью закрытые ряды даже не поступали в продажу. Так делают специально, когда продажи идут плохо и нужно подогреть интерес.

Не лучше обстоят дела в Обнинске, где концерт состоится 8 марта. Там в зал вместимостью 700 человек на данный момент продано около 50 билетов (см. скриншот). Похожая картина в Брянске и Коломне.

Чуть лучше продаются билеты на выступление в Санкт-Петербурге. Концерт пройдет 25 февраля в БКЗ "Октябрьский". Там продано около 20% билетов. Примерно на столько же заполнен "Дом музыки" в Москве, где певица исполнит свои хиты 6 марта.

А в Домодедово билеты и вовсе продаются в ДК, концертный зал в котором до сих пор не открылся после ремонта. Как "ТВ Центр" писал ранее, по этой причине с осени там отменили или перенесли на более поздний срок выступления других артистов.

Как говорят организаторы концертов, Лариса Долина давно не входит в список топовых артистов, а музыкальные критики и вовсе отмечают, что ее время ушло. В последние годы туры певицы в регионах редко проходили с аншлагами. На продажи в этом году мог прямо повлиять квартирный скандал. Кто-то отказывается от планов посетить выступления народной артистки из солидарности с жертвами "схемы Долиной", а кто-то то ли в шутку, то ли всерьез опасается, что концерт отменят, а деньги не вернут.

Впрочем, представители певицы уверяют, что все сообщения об отменах и плохих продажах билетов на концерты — фейки, и никаких проблем Лариса Долина не испытывает.