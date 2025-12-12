Москва пока не видела отредактированный план США по урегулированию

В Москве пока не видели отредактированный план США по урегулированию украинского кризиса.

Есть ощущение, что многое в них может не понравиться, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В предстоящие выходные США планируют провести "мозговой штурм" с представителями Евросоюза и Украины.

"То, что американцы сейчас согласовывают с европейцами, с украинцами, в конце концов должно быть показано нам", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон обсуждают мирную инициативу из 20 пунктов вместо 28. 12 декабря лидер США Дональд Трамп заявил, что Штаты "выкинули кое-что" из мирного плана.